會德豐少賺3.2%至83億 中期息派52.5仙增5%

會德豐（020）公佈中期業績，上半年純利83.27億元，按年跌3.2%，撇除物業重估等基礎淨盈利為67.77億元，增35.2%，中期派息微增5%，至每股52.5仙。



面對本港政治風波加劇及環球政經陰霾籠罩，主席吳宗權表示，至今仍看不清下半年走勢，料樓價及金融市場持續「上上落落」。



吳宗權說，自年初已預測今年經濟有多個起伏，至今仍未能清楚下半年走勢，但認為外圍因素影響較大，其中最主要是中美貿易戰，以及引致的中國經濟問題。他又留意到本港經濟放緩，將影響外來投資，會密切留意。



核心業務保留在港



他表示，會德豐將繼續物色地皮，會平衡「大氣候」及其財務狀況而出手。他未有回應示威對營商環境影響，僅稱最重要關注員工心情、壓力和客戶想法。他又指出上周有入標啟德項目，「代表對地、對整個情況判斷，係適合入標」，並稱會德豐投資範疇較穩定，核心業務會保留在香港。



會德豐中期收入按年增23.5%至217.13億元，營業盈利增31.4%至126.8億元，當中受去年起採用新《財務報告準則》第15號所影響，令會計表現較佳。期內已簽約銷售額為162億元，出售或預售1282個單位，銷售率94%，較去年同期破紀錄的234億元回落。



集團已預售但未確認入帳的銷售額則增15.6%至349億元，主要由MONTARA及GRAND MONTARA銷售帶動。截至上月，該集團土地儲備增至670萬方呎。



