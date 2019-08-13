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滙控再有高層離任

2019-08-13 列印
　　滙豐控股（005）再有高層人事變動，外電引述滙控發言人表示，該行亞太區首席風險官Mark McKeown將於今年底前退休，Ed Jenkins將接任其職，九月起生效。滙控發言人稱，此次離職與已辭任的大中華區行政總裁黃碧娟、以及行政總裁范寧（John Flint）無關，亦與華為和中國沒有關係。

　　滙控上周內曾經歷兩次高層「大地震」。上周一公佈業績當日，上任不足一年半的集團行政總裁范寧突然宣佈退任，由環球工商金融行政總裁祈耀年（Noel Quinn）臨時接替。其後，效力滙控27年的大中華區行政總裁黃碧娟，亦因「尋找其他發展機會」，於上周五即日離任。

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