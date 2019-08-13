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閱文半年少賺22%不派息

2019-08-13 列印
　　騰訊（700）旗下網絡文學平台閱文集團（772）昨日公佈，截至六月底止，上半年純利3.93億元（人民幣，下同），按年跌22.4%，每股盈利0.39元，不派中期息。

　　期內收入按年升30.14%，至29.71億元。毛利16.2億元，按年升35.5%；毛利率54.6%，按年升2.2個百分點。

  作為公司主要收入來源的網上業務，收入按年減少11.5%，至16.63億元，佔總收入56%。其中自有平台產品網上業務收入，按年減少10.1%至9.85億元，主要為上半年加強付費內容審核，自有平台產品付費用戶數減少所致。閱文昨日收報29.2港元，升3%。

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