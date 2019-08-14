﻿期指夜市升406點 美延部份華貨徵稅 杜指彈372點

美國暫緩向部份中國貨品徵收關稅，令環球金融市場氣氛顯著好轉，杜指早段已升1.7%，升435點，見26333點水平。納斯達克指數早段升1.92%，重越8000點關。
港股在美國的預託證券，早段跟隨大市全面上升，石油股升幅更大，中石油預託證券升百分之二點八。
其他藍籌股方面，騰訊預託證券升1.4%，滙控預託證券升0.6%。經濟數據方面，美國7月消費物價指數按月上漲0.3%，符合預期；按年上升1.8%，較預期的1.7%為高。
核心消費物價指數按月上升0.3%，按年升2.2%，均高於預期。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26279點，升372點；納斯達克指數收報8016點，升152點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見66.07港元，較香港收市價升0.12港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見342.51港元，較香港收市價升8.51港元；港股ADR折合恒指報25633點，跌352點。
中美兩周內再通話
美國貿易代表辦公室（USTR）公佈，將於9月1日起向餘下3000億美元的中國進口商品加徵10%關稅。不過，部份貨品將會被剔出關稅清單，包括健康、安全、國防等毋須繳付額外10%的關稅，而部份貨品的關稅則會延至12月15日才實施，包括手機、電腦、遊戲機、電腦顯示屏，部份玩具、鞋類及服裝。
另外，新華社報道，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財長努欽通話，中方就美方擬於9月1日對中國輸美商品加徵關稅問題進行嚴正交涉，雙方約定在未來兩周內再次通話。商務部部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。
而昨日國指下滑收造9846，下降151點。內地股市全線下滑，滬指再失守二千八關。上證指數收報2797，跌0.63%；深成指數收報8902，降0.85%；兩市成交合計縮減至3397億元人民幣。除舜宇（2382）逆市上升外，其餘藍籌股全軍覆沒。騰訊（700）績前跌1.76%收報334元；中移動（941）跌2.25%收報63.1元；建行（939）跌1.57%收報5.64元；舜宇則逆市升0.47%收報86.4元，跑贏一眾藍籌股。