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﻿人民幣中間價觸11年低

2019-08-14 列印
  中國外匯交易中心公佈，昨日人民幣兌美元中間價連貶9個交易日，報7.0326，較前一交易日下跌115點子，創自2008年3月25日以來11年新低。人民幣離岸價及在岸價仍企穩7以上，離岸價突破7.1關口，截至昨晚8時30分，報7.1013，微跌0.02%，在岸價在7.06水平徘徊，昨晚8時30分報7.0680，升0.14%。

  另外，人行昨日開展600億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率為2.55%。

  美國最大基金公司貝萊德（BlackRock）發表報告稱，中國很可能會允許人民幣進一步下跌，但跌幅將會處於有效控制內。中國允許人民幣破7，與人行過往維持人民幣穩定的做法相左，但貝萊德認為，2015年衝擊市場的人民幣貶值情況不會重演。
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