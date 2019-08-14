國泰股價再創逾10年低 澄清傳禁飛中國領空不實

赤鱲角機場遭示威者阻塞，以香港為基地的國泰航空（293）股價自然「無運行」，昨天一度下跌超過5%，股價再創逾10年新低。此外，中央因此加強鄰近機場航班及運載力，在內地上市的深圳機場，股價昨天升一成並升停板。



內地傳出，國泰航機原定於周日由紐約飛往香港航班，資料顯示最後轉飛大阪，網民聲稱該航班沒有提交機組人員名單，因而被禁途徑中國領空。不過，國泰澄清這傳聞不實。國泰航空可說是禍不單行，上周才被內地民航總局發出重大安全風險提示，勒令交出飛往或途經內地的機組人員名單，本周又遇上機場癱瘓。國泰航空股價連跌兩日，累積跌幅逾7%，昨天收市報9.55元，再創超過10年新低。



香港機場遇上麻煩，中央加強鄰近機場航班及運載力，投資者憧憬鄰近的深圳機場乘勢崛起，在內地上市的深圳機場，股價昨天早上升一成並升停板。



港股內憂外患 恒指跌足三日



中國民航局上周五向國泰航空發出重大航空安全風險警示，當中包括規定國泰必須向內地提供所有飛往內地航班的機組人員身份資料。內地民航討論區及微博昨日流傳，原定於周日由紐約飛往香港的CX899航班，資料顯示該班航機轉降至大阪，有網民聲稱該航班沒有提交機組人員名單，因而被禁途徑中國領空。不過，國泰發言人澄清這傳聞不實。



本港政治緊張局勢愈鬧愈僵，而中美經貿摩擦風險持續，港股面對內憂外患下表現「五癆七傷」，連累恒指跌足三日，收造25281瀉543點，三日累挫839點，藍籌金融股沽壓沉重，中銀香港（2388）十三連跌，收插3.95%報25.55元。



由於有國泰機師上月在上環衝突現場被捕並被控暴動罪，加上部份國泰乘客個人資料遭惡意洩露，中國民航局上周五公佈，對國泰發出重大航空安全風險警示，指國泰近期在多宗事件暴露了「安全風險及隱患」，並提出三項要求。



