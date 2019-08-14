  • 2019年8月14日 星期三
  • 31º
  • 76%
熱門： 逃犯條例少女倪匡機場公立醫院

日報新聞 > 財經

滙豐再削按揭現金回贈

2019-08-14 列印
　　滙豐銀行2個月内再度減低按揭現金回贈及上調按息封頂利率，1000萬元物業貸款額以下的按揭現金回贈降至1%，1000萬元以上貸款額的現金回贈降至1.5%，一手、二手及轉按均適用。

        按息封頂利率方面，滙豐將一手及二手的最優惠利率P-2.75%，增加至P-2.65%，意味實際利率為2.475%，與該行轉按利率看齊。

        若以400萬貸款額，還款期為30年，按揭利率2.475%計算，每月需供款15753元，而若按以往的2.375%計算，每月供款為15546元，即每月供款增加207元，全期利息支出增加7.45萬元。

　　滙豐發言人表示，作為主要的市場參與者，滙豐致力確保本港的按揭市場能夠健康發展，因此，該行會因應市場情況定期檢視按揭息率，如有需要，作出適當調整。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd