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萬洲中期盈利減17%

2019-08-14 列印
　　萬洲國際（288）上半年盈利按年跌16.9%，至4.63億元﹙美元，下同﹚，每股基本盈利3.15仙，派中期息0.05港元。

　　雙匯發展總裁馬相傑表示，受中美貿易紛爭、非洲豬瘟疫情影響，期內原材料成本大幅增加，導致上半年利潤下降，但已採取調整產品結構，工藝創新、加強內部管理等措施控制成本，料下半年可陸續見效，並指無需裁員控制成本。

        馬相傑亦稱，上半年為應對原材料成本上升，肉製品漲價3次，整體提價幅度約在10%。目前暫未有下一次調價計畫，若下半年原料價格仍明顯上升，不排除第4季會漲價。

        馬相傑續指，雙匯雖屠宰量較大，但在中國市場佔比僅為2%至3%，行業集中度與美國有很大差距，若行業集中度提升，有助提升管理。

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