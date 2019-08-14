銀娛少賺7.3%派特息0.46元 呂耀東︰三四期2022年落成

銀河娛樂（027）昨公佈，截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利66.8億元，按年下跌7.31%；每股盈利154.3仙，派特別息0.46元，不派中期息。副主席呂耀東表示，在路氹的第三、第四期項目，預計可於2022年完工。



集團期內，收益262.2億元，按年減少6.55%。經調整EBITDA為83.15億元，按年下跌3.82%。上半年博彩收益總額305.8億元，按年下跌10.95%。其中，中場收益146.1億元，上升7.82%，淨贏率升0.7個百分點，至24%；貴賓廳收益總額147.5億元，下跌24.77%，淨贏率升0.4個百分點，至3.8%；角子機收益總額12.1億元，上升3.32%，淨贏率上升0.4個百分點，至3.7%。



副主席呂耀東表示，會繼續發展於澳門銀河及澳門星際酒店投資15億的項目提升工程，預計明年年中前可投入運作。而於路氹的第三、第四期的項目，將分別於明年底，即2021年年初試業，以及2022年完工及開始使用，而該兩期項目暫時未命名，又認為澳門長遠而言仍有優勢。



對於港客到澳門數目減少，呂耀東表示，到訪澳門旅客總數「無減過」，更有近20%的增長，雖然來自本港的旅客人數有所減少，但內地旅客有增加趨勢，故暫時未見對澳門業務有影響。



被問到會否考慮以回佣吸引顧客，呂耀東表示，雖然市場競爭加劇，但從未有考慮以回佣去競爭，認為澳門賭業面對人民幣貶值、中美貿易戰等外圍因素，博彩收入仍保持穩定，反映澳門有一定競爭力，指集團會以品牌優勢、服務質素及規模等，以提升競爭力和吸引顧客。



對於本港近期的政治社會環境持續不穩，主席呂志和表示，認為雙方應「和諧共享」及「坐低好好傾吓」，又指現時的政局不穩並非有人希望見到，並希望香港可以早日回復和諧。







