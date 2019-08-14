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冠捷提私有化 股價飆逾三成

2019-08-14 列印
　　冠捷科技（903）昨日復牌，股價走勢凌厲，全日大漲30.4%，收報3.56元，成交金額4.2億元。集團日前公布，要約人華電提出以通過計劃將冠捷私有化，每股現金註銷價3.86元，較停牌前收市價2.73元，溢價約41.39%，亦較去年底每股資產淨值約5.07元，折讓約23.94%。

冠捷在香港及新加坡同時掛牌，現已發行股份約23.46億股，在港上市的股份每股收購價為3.86元，不會加價，而新加坡股份則接近3.86元等值坡元收購。

　　其中，要約人及其一致行動人士，合共持該公司約11.5億股或49.04%股份，以私有化價3.86元計，計劃和購股權要約最高現金代價約46.45億元。私有化完成後，冠捷股份在港交所和新加坡交易所的上市地位將被撤銷。

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