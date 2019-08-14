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希慎少賺7.6% 下半年難寄厚望

2019-08-14 列印
　　近日示威頻仍，本港零售業首當其衝，立足銅鑼灣的希慎興業（014）管理層透露，初步估計旗下商戶7月營業額跌逾一成。該公司主席利蘊蓮表示，旅客減少、商戶簽租約審慎，下半年業務勢必受影響，但指出並非首次經歷風波，會盡量與商戶協調共渡時艱。該公司中期純利跌7.6%，至27.83億元，維持派息27仙。

        本港動盪局勢升溫，多區遊行及示威頻仍，零售業首當其衝受創，立足銅鑼灣的希慎興業（014）管理層透露，初步估計旗下商戶7月營業額跌逾一成。該公司主席利蘊蓮昨日表示，旅客減少、商戶簽租約審慎，下半年業務勢必受影響，但指出並非首次經歷風波，會盡量與商戶協調共渡時艱。該公司昨日公布中期業績，純利跌7.6%，至27.83億元，每股盈利2.66元，維持派中期息27仙。

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