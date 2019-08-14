﻿中環IFC外望——金蝶雲服務收入增55%

該公司於期內，營業額錄得14.85億元，按年升16.11%。其中，雲服務業務收入按年增幅達54.9%，企業資源管理計劃業務收入按年升1.2%。
毛利率保持穩定
金蝶稱，企業資源管理計畫業務收入增加主要由於EAS產品銷售予中大型企業的收入上升及來自相關軟件安裝服務的收入增加；來自雲服務業務的收入增加主要由於「金蝶雲·星空」的訂購服務收入及「金蝶精斗雲」產品收入增加。而雲服務業務收入在該公司營業額中佔比37%，顯示「金蝶雲轉型穩步推進」。
另外，毛利為11.8億元，按年增長約15.1%。毛利率較同期下降0.7個百分點，約為79.5%。該公司認為，毛利率保持穩定，由於成本與收入佔比結構穩定。
利郎增店谷銷售
男裝企業中國利郎（1234）主席兼執行董事王冬星昨表示，下半年計劃淨開店117家，同店銷售料可保持高單位數增長。截至2019年6月底止，利郎純利3.89億元（人民幣，下同），按年升14%；每股盈利32.5分。中期息18港仙，特別息8港仙，合共26港仙。
王冬星說，上半年利郎同店銷售獲高單位數增長，7月淡季的同店銷售增長保持中單位數，預計下半年仍有高單位數增長。此外，公司上半年新增83家零售店舖，下半年亦會按計畫擴張，全年目標淨開店約200家。
利郎料2020年春夏季訂貨會定單將錄得不低於高單位數的增長，而此前2018年及2019年春夏訂貨會定單增幅均高於20%。對此，副主席兼執行董事王聰星指出，受中美貿易紛爭影響，一二線城市消費信心欠佳，集團業務雖集中三四線城市，亦會因應市況調整訂貨目標，以免庫存不健康；若市況和消費氣氛轉好，集團會快速補單應市。
高瞻