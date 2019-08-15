﻿恒指ADR跌破二萬五關 憂經濟陷衰退 美股急瀉800點

美股早段大跌，杜指一度下挫超過400點，見25820點，跌幅相當於1.7%。市場擔心美國經濟衰退，國債市場更出現債息倒掛的惡劣訊號，10年期債券孳息率為1.628厘，低於兩年期國債孳息的1.634厘，為2007年以來首次，打擊投資者信心。



本港夜期方面，中段跌260點，跌穿25000點，見24940點水平，低水接近360點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25479點，跌800點；納斯達克指數報7773點，跌242點。滙控（005）美國預託證券價格曾見56.62港元，較香港收市價跌1.38港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見325.56港元，較香港收市價跌14.44港元；港股ADR折合恒指報24859點，跌443點。



港股在美國的預託證券亦普遍下跌，滙豐控股預託證券早段跌2%，見56.8元水平，三桶油中石油（857），中石化（386）以及中海油（883）的預託證券，早段則普遍跌1%。



經濟數據方面，美國七月份進口物價按月上升0.2%，而市場預期為持平。出口物價按月同樣上升0.2%，市場預期亦為持平。



亞洲及歐洲經濟數據疲軟，令人憂慮全球經濟放緩，加上美國10年期與2年期國債孳息率出現倒掛，被視為美國經濟衰退的強烈訊號，不利投資氣氛，美股低開低走。



債息出現倒掛惡劣信號



美國2年期國債孳息率一度較10年期國債孳息率高出1點子，為10多年來首次出現兩者孳息率倒掛的現象，反映出經濟衰退的強烈預警訊號。投資者認為，國債孳息率倒掛現像極為重要，因為這一衰退指標能夠反映出緊縮性貨幣政策限制了經濟增長與通脹壓力。



聯邦基金利率期貨顯示，市場估計9月減息0.5厘的機會升至30%，早前為22.5%，而減息0.25厘的機會則降至70%。



中國稍早公佈的7月工業增加值增速、固定資產投資及零售增速，全遜於市場預期；其中，全國規模以上工業增加值按年增長4.8%，創2002年2月以來最低水平。



此外，中美貿易戰有緩和跡象，美股周二大幅反彈，刺激港股昨天裂口高開超過400點。不過，本港的抗議活動未解決，加上內地經濟數據欠佳，令港股升幅收窄至只有20點，多隻重磅股更跌至52周低位。



美方暫緩加徵部份中國貨關稅，直至今年12月中為止，另兩國也準備兩周之內，重開貿易談判，利好市場氣氛。不過，香港局勢未穩，令升幅無以為繼，更一度倒跌，收市報25302點，微升20點，大市成交839億元。