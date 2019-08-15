騰訊中期盈利增25% 手遊收入回復增長

集團第二季盈利241.4億元，按年增35%，按季下跌11%，較市場預期為佳。以非通用會計準則計算，盈利235.3億元，按年升19%，按季增12%。第二季收入888.2億元，同比升21%，按季跌4%。當中增值服務收入按年升14%，至480.1元，主要受惠智能手機遊戲收入上升。
次季多賺35%勝預期
第二季網絡廣告收入164億元，按年增長16%，按季升23%，並預計現時商業環境的負面影響，將在下半年持續。社交及其他廣告收入120億元，按年增長28%。
另外，上季金融科技及企業服務收入229億元，增長37%。撇除備付金餘額的利息收入，金融科技及企業服務收入按年增長57%。金融科技服務方面，商業支付用戶數、商戶數、交易額及收入均迅速增長，推動此分部收入提升。
上季微信及WeChat合併月活躍帳戶數達11.33億，按年增長7%。QQ智能終端月活躍帳戶7.07億，按年持平。微信小程序生態系統，吸引更多開發者及服務提供者參與，而小程序品類亦趨多元化，當中十幾個內容類小程序的活躍帳戶數已超過100萬。在第二季主要用戶指標，包括每位用戶的使用時長、每日訊息發送量及影片上傳量保持穩定增長。
未反映《和平精英》貢獻
上季網絡遊戲收入按年升8%，按季跌4%。智能手機遊戲則按年增長26%，至222億元，受惠現有主要遊戲及最近推出遊戲的大受歡迎。智能手機遊戲收入按季增長5%，原因是遊戲版號恢復審批後，騰訊遊戲發行量增加，抵銷淡季因素影響。第二季騰訊發佈10款遊戲，第一季則僅發佈一款遊戲。自研戰術競技類遊戲《和平精英》自五月推出以來，活躍帳戶數目超過5000萬，但由於遞延影響，對第二季列報收入貢獻有限。