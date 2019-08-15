光國半年賺26億 派息8仙

王天義指出，由於中國政府大力倡導生態環保，現時國內垃圾處理方式正由填埋為主向焚燒過渡，相信該公司的垃圾焚燒發電業務短期不會受衝擊且未來仍有大量發展空間。
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王天義指出，由於中國政府大力倡導生態環保，現時國內垃圾處理方式正由填埋為主向焚燒過渡，相信該公司的垃圾焚燒發電業務短期不會受衝擊且未來仍有大量發展空間。
官信是情侶 陳婉玉脫罪 前高官馮永業 瀆職罪成還柙
前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業在○四年負責航空組航權事務期間，涉收取直升機及航空公司董事兼股東、賭王姨仔陳婉玉五十一萬「甜頭」，作為臨時訂金，購買西半山羅便臣道雍景臺一豪宅單位，法官裁定陳婉玉行賄、...
2019-08-15
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人民幣急升穿七算 特朗普押後部份華貨加關稅
美國總統特朗普昨日形容早前中美貿易談判富有成效，並押後對部份中國貨開徵關稅，指是為了不影響聖誕購物旺季的消費者。受有利消息影響，離岸人民幣兌美元即期匯率升穿七算。 特朗普表示，美國貿易代表萊特希澤及財長努欽，早前與中國副總理劉鶴就美中貿易問題進行了非常好的交談，形容通話富有成效。劉鶴早前應約與萊特希澤及努欽通電話，中方就美方計劃在下月對中國商品加徵關稅問題，進行了嚴正交涉，雙方決定在未來兩星期內再次通話。 美國貿易代表處其後宣佈，將原定九月一日加徵百分之十關稅的部份中國產品，包括電子產品及部份玩具和衣履，從關稅清單中移除，並把加稅日期推遲至十二月十五日。另外，部份涉及健康、...
2019-08-15
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蒙娜麗莎新廳逼爆 遊客一分鐘被趕
法國巴黎羅浮宮名畫《蒙娜麗莎》上月十七日起由於眾國廳（Salle des États）整修，暫時移到美第奇畫廊（Galerie Médicis）展出，但由於新展廳只有一條隊，而人流絡繹不絕，遊客觀賞不到一分鐘，警衞便要趕走。 《蒙娜麗莎》原本在眾國廳展示，但因為要進行翻新工程，館方把畫作移到數十公尺外的美第奇畫廊。遊客通過金屬檢測器後，就排着一圈又一圈的長龍隊伍，還必須搭乘三段手扶梯、穿越一個門才能到達展廳。入廳後到警衞來趕人之前，只有不足一分鐘看到此畫。每隔數分鐘，便有約二百名遊客走向這幅畫，拿起手機拍攝，但警衞為了控制人潮，在不足一分鐘內就趕走前一批，以便下一批能夠欣賞...
2019-08-15
- 巴塞隆拿市議會重申 容許女泳客袒胸露乳
- 俄17歲少女防暴警前坐讀憲法 宣揚和平示威及選舉權
- 特朗普訪槍擊案城市 當地人喊不歡迎口號
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- 雍正時期瓷碗 189萬元成交 英國薩默塞特郡巴斯日前舉行一場拍賣會，一個來自中國清朝雍正時期的藍白瓷碗，以二十萬英鎊（一百八十九萬三千港元）成交。據悉買家是一名中國人。這個瓷碗在一七二二年至一七三五年的雍正時期製作，外觀精美，在石榴、柿子和桃子的果枝之間，雕刻了蓮花、牡丹和錦葵的花朵，優雅非凡。
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屋苑頻錄減價成交
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，香港置業高級聯席董事林健偉表示，將軍澳新都城一期3座低層H室，面積526方呎，三房間隔，望樓景，經議價後減價40萬，以805萬成交，呎價15304元，屬市價...
2019-08-15
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恒指ADR跌破二萬五關 憂經濟陷衰退 美股急瀉800點
美股早段大跌，杜指一度下挫超過400點，見25820點，跌幅相當於1.7%。市場擔心美國經濟衰退，國債市場更出現債息倒掛的惡劣訊號，10年期債券孳息率為1.628厘，低於兩年期國債孳息的1.634厘，...
2019-08-15
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迪科爾寶刀未老 格流再得「米」
三十六歲老牌射手迪科爾老而彌堅，上輪蘇超大演帽子戲法，助格拉斯哥流浪主場6:1大勝喜伯年。該隊有這位前鋒狀態着火，今晚歐霸第三圈外圍賽次回合可望保持銳利攻力，主場擊敗首回合已落後2:4的丹麥球隊米迪蘭特晉級，主勝可取。（香港時間周五凌晨2:45開賽） 迪科爾已經三十六歲，但入球能力未見倒退，上場蘇超完成了加盟格浪以來首次帽子戲法，豪言自己寶刀未老︰「我對自己目前的狀態充滿信心，依舊可以成為球隊值得倚賴的球員。」 該隊不同賽事近三場共轟十二球，包括歐霸外第三圈首回合作客4:2擊敗米迪蘭特，料這位前英格蘭國腳可領軍乘勝追擊。 米迪蘭特中門大開 米迪蘭特首回合坐擁主場之利...
2019-08-15
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600LT Spider熱血風骨
用四百多萬元購買這輛McLaren 600LT Spider的原因很簡單，就是可以打開車頂享受那份正宗熱血賽車風味，而且此車香港配額僅約十輛，先不說有否收藏價值，保值力應該較強吧！ 文：彭志揚圖：Wi...
2019-08-15
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影帝老公忙谷新戲 凍齡關詠荷湊「家輝2.0」 開心放暑假
影帝張家輝近排好鬼忙，皆因最近有佢孖古天樂主演嘅新電影《使徒行者2︰諜影行動》上映，接住月尾又有部同任賢齊大鬥演技嘅《沉默的證人》。家輝忙谷新片唔得閒陪家人，好彩其凍齡愛妻關詠荷一向好enjoy親自湊...
2019-08-15
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社論——搞垮機場 倒全港市民米
反修例示威者連續數天在機場集會，香港受害甚深。周一大批示威者阻塞離境大堂，癱瘓機場。周二示威者築成人牆，蓄意阻礙市民和旅客離境，又毒打兩名內地男子，最後與到來營救的警員爆發衝突。一幕幕暴戾場面，為香港帶來巨額的損失，以及難以挽回的國際形象。 機場被癱瘓兩天，約有五百班航機取消。有空運工會估計，兩日共有三十多萬人的行程受阻，空運貨值損失高達一百五十億元。不少無辜受害的外國旅客會問，反修例不關他們的事，示威者為何要迫他們付出代價。 事件中最令人痛心的是，兩名內地男子被示威者禁錮和行私刑，即時激起內地人憤慨，不但對香港扣分，甚至衍生仇港情緒。其實，自反修例風波發生以來，內地人為安...
2019-08-15
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順理成章——笑談有趣馬名
以往香港馬圈出現過不少有趣的馬名，而且有些曾經重複使用，例如上世紀七十年代尾至八十年代初有一駒名叫「點心」，服役以來只是在四、五班浮沉。到近年則有另一匹同名馬出現，這匹同樣名「點心」的馬在二○○六至○七年度馬季首度登場，初出一役便跑得亞軍，至退役共取得六冠九亞一季，當中包括兩勝本地三級賽及在本地一級賽兩度奪標。 談到以前有趣的馬名，上世紀七十年代尾除了「點心」之外，其時還有一匹名「公仔」的馬，在處女賽出賽一次後便編進第五班，在此班屢拼未能出頭，只取得三次亞軍，而服役最後一季降到第六班仍是與頭馬無緣，上陣以來只得四次亞軍。話說「公仔」當年已是多番強配上陣，包括其時炙手可熱的告...
2019-08-15
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