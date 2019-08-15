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光國半年賺26億 派息8仙

2019-08-15 列印
　　光大國際（257）公布中期業績，期內受去年9月完成100億元供股的攤薄效應影響，每股盈利跌一成，至42.82仙，期內盈利較去年同期增20%，至26.3億元，派中期息8仙。該公司行政總裁王天義表示，上半年取得超逾150億元共38個新項目，已證明該公司將募得資金落到實處並具有獲得優質大型項目實力，且該公司當前貸款渠道豐富，與其他環保企業相比資金鏈穩定，現時手頭現金超百億元。

        王天義指出，由於中國政府大力倡導生態環保，現時國內垃圾處理方式正由填埋為主向焚燒過渡，相信該公司的垃圾焚燒發電業務短期不會受衝擊且未來仍有大量發展空間。

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