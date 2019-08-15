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保誠賺146億 亞洲新業務利潤漲10%

2019-08-15 列印
　　保誠（2378）昨公布今年截至6月底止業績，稅後利潤為15.4億英鎊（約145.8億港元），按年升7%；撇除即將分拆的M&G Prudential，集團持續經營業務的經營溢利錄得20.24億元，同比增長14%，其中亞洲的經營溢利及新業務利潤分別上升14%及10%；集團中期派息16.45便士，按年增5%。

  期內，保誠壽險業務的年度保費等值銷售額按年升5%，至28.09億元，新業務利潤按年減2%至16.43億元。而亞洲地區的年度保費等值銷售額達19.78億英鎊，按年增10%，帶動新業務利潤增長10%至12.95億英鎊。單計香港地區，上半年年度保費等值銷售額增長5%，至8.3億元，其中63%來自中國內地的客戶，經營溢利升29%，至2.6億元，為增長最快地區。

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