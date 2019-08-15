港交所半年多賺3% 升幅三年以來最差

港交所期內除息稅攤銷及特殊開支前盈利（EBITDA）為66.25億元，按年增5.56%。股本證券及金融衍生產品分部期內收入為16.31億元，跌5.94%。香港上半年證券市場平均每日成交金額979億元，按年下跌23%。
李小加指出，滬深港通收益創新高、輪候審批的上市申請不計其數，再加上投資收益取得不俗回報，都大大抵消現貨市場成交量在宏觀環境下略見回軟的影響。此外，港交所會繼續專注實施3年戰略規劃，控制成本，捉緊進一步發展的機會。
滬深交易所於上周五已完成非同投權股納入港股通的諮詢，李小加表示，目前沒有任何信息反映市場意見與初衷有出入，核心問題已解決，相信很快會正式推出。滬深港通期內收入及其他收益為5.08億元，按年升39%，創半年度新高，北向交易的平均每日成交額按年增加59%。
新上市申請宗數下降
至於香港新股市場下半年前景，李小加表示，希望見到大型上市公司招股，並說：「我相信他們會來，這是他們的家，但不知道甚麼時間」。首六個月本港新股上市84宗，為全球最多，集資總額達718億元，按年增長39%，位列全球第三，惟新上市申請宗數下跌，而撤回上市申請個案亦有所增加。
另外，作為已獲發虛擬銀行牌照－富融銀行股東之一，李小加稱，港交所的黃金、期貨業務可以與虛擬銀行產生協同效應。摩根士丹利稱港交所半年業績符預期，維持目標價340元。港交所股價升0.51%，收報235.2元。