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李寧中期多賺兩倍 電商收入佔比續升

2019-08-15 列印
　　李寧（2331）昨日公布截至今年6月底止中期業績，期內賺7.95億元（人民幣，下同），按年增1.96倍；每股盈利32.88分；不派中期股息。該公司首席財務官曾華鋒表示，預計下半年的同店銷售為中至高單位數增長，指目標較為保守，因下半年存在較多不確定因素，而全年收入目標則為中至高雙位數增長。

        李寧期內收入為62.55億元，按年上升32.72%；經營現金流增加107%，至13.66億元；淨利率由5.7%提高至12.7%。曾華鋒指出，李寧上半年溢利提升，主要因毛利大幅增加，又表示全年利潤的目標為提升8.5%至9%。

        受盈利大增消息刺激，李寧股價昨日升7.35%，收報19.86元。

        電商業務方面，近年電子商務渠道發展迅速，收入佔比持續上升，錄得30%增長。

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