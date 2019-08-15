李寧中期多賺兩倍 電商收入佔比續升

以往香港馬圈出現過不少有趣的馬名，而且有些曾經重複使用，例如上世紀七十年代尾至八十年代初有一駒名叫「點心」，服役以來只是在四、五班浮沉。到近年則有另一匹同名馬出現，這匹同樣名「點心」的馬在二○○六至○七年度馬季首度登場，初出一役便跑得亞軍，至退役共取得六冠九亞一季，當中包括兩勝本地三級賽及在本地一級賽兩度奪標。 談到以前有趣的馬名，上世紀七十年代尾除了「點心」之外，其時還有一匹名「公仔」的馬，在處女賽出賽一次後便編進第五班，在此班屢拼未能出頭，只取得三次亞軍，而服役最後一季降到第六班仍是與頭馬無緣，上陣以來只得四次亞軍。話說「公仔」當年已是多番強配上陣，包括其時炙手可熱的告...

2019-08-15