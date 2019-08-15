﻿中環IFC外望——四大發展商登報 籲停止暴力行為

長江集團以「停止暴力行為，期盼理性討論，重建和諧社會」呼籲各界停止暴力；至於新地表示，一連串暴力及挑戰法治行為，經已損害香港經濟和嚴重影響市民生活，呼籲示威者停止暴力、回歸理性，認為只有溝通對話，才能為香港明天找到出路。
聲明強調不能讓連串升級的暴力行為損害一國兩制，支持特首及特區政府依法施政；支持警方執法維護法治，盡快恢復社會秩序，令受傷的經濟盡快恢復元氣，保持安定繁榮。
恒基聲明指，事件動搖香港國際金融中心地位，商舖生意減少、股市大跌，遊客減少，外商投資止步，市民人心惶惶，生計受影響，呼籲示威者「停一停、想一想」，期望以理性對話，為香港找出生路。
新世界以主席鄭家純名義發聲明，指要「反暴力，護法治，救經濟，保民生」，又稱「大家團結一心，香港明天更好」。
美銀美林：林鄭或大增土地供應
美銀美林認為，特首林鄭月娥或於10月發表的《施政報告》中，提出更加大膽的措施，來增加土地供應。該行分析師發表報告指出，這是由於特區政府可能認為，近期社會動盪根源，在於可負擔住房供應不足。
報告稱，改變農田和棕地用途，似乎是最直接選擇，發展商亦有可能被要求配合較大規模的公共住房收地計劃。該行又預計，香港樓價將從六月高位下跌一成，該預估基於本港示威活動，能在未來幾個月獲得解決的情況下。
高瞻