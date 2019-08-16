﻿續觀望中美貿談進展 美企績優 杜指回升99點

美股周三狂跌800點之後，昨天美企業績向好，以及美國國債市場的動態，杜指早段微升約60點，市場繼續觀望中美貿易談判的進展。杜指早段見25550點，升幅約0.3%，標普指數早段升0.4%，納斯達克指數升0.2%。夜期中段下跌約140點，見25290點，低水約210點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25579點，升99點；納斯達克指數報7766點，跌7點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見55.94港元，較香港收市價跌0.86港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見327.54港元，較香港收市價跌2.86港元。



港股「反高潮」走勢改善



美國10年期與兩年期債息率出現倒掛，引發經濟衰退憂慮，美股急挫800點。不過，港股出現「反高潮」，恒指先低開356點，見24945，跌穿兩萬五大關，曾低見24899點，創出自1月3日以來新低，其後由地產股及中資電訊股推升，走勢不斷改善，更一度倒升249點，收市報25495，升193點，兩日累漲214點，成交966億元。



美股回穩，主要由於周三的跌幅太大，因此有資金趁低吸納，以及部份經濟數據理想，紓緩債息倒掛帶來的憂慮。



美國七月份零售銷售，按月增加0.7%，高於預期的0.3%。扣除汽車之後的核心零售銷售，按月增加1%，亦高於預期的0.4%。重磅股的預託證券早段普遍下跌，滙豐證券預託證券下跌逾1%，但剛公佈業績的平安保險（2318），預託證券早段卻升3%。



美企業績向好，惟市場仍關注國際貿易關係進展，以及美國國債市場的動態，美股反覆靠穩。美國2年期與10年期國債孳息率仍處於隨時可能發生倒掛的邊緣，而30年期國債孳息率首次跌破2%，創歷史新低。



JP摩根常務理事Adam Crisafulli表示，2年期與10年期美債孳息率倒掛，向市場傳遞了難以忽視的巨大負面訊號。



Canaccord Genuity首席市場策略師Tony Dwyer表示，這是一個很好的衰退指標，只不過很不巧地存在時間差，現在不宜就此採取行動。



另外，美國第二季非農業生產率按季年率增長2.3%，與初值相同，增速較首季的3.5%放緩，但高於預期的1.5%。第二季非農業單位勞工成本增長2.4%，增速雖然較首季的5.5%顯著放緩，但優於市場預期下跌0.8%。



個股方面，美國最大零售商沃爾瑪第二季扭虧為盈，賺36.1億美元，經調整後每股盈利1.27美元，優於預期1.22美元，股價升逾4%。阿里業績亦好於預期，股價亦漲逾3%。