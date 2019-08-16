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﻿港匯轉強 滙控稱現鈔充裕

2019-08-16 列印
        網民發起今日全民撳錢日，消息指，金管局已就此提醒銀行要做好防範準備，保持足夠的資金。銀行亦因應可能出現的撳錢活動，齊齊預留較多頭寸，以致昨日短期拆息大幅抽升，尤其隔夜息，升近79點子，報1.2厘；港匯早段則一度飆升133點子，轉強至7.832兌一美元。龍頭銀行滙豐大派定心丸，表示有足夠現鈔應付客戶的需求。

        綜合不同消息人士指，金管局除了呼籲銀行要預留足夠現金供應，應付市民到自動櫃員機及分行提款需要外，亦要確保銀行運作暢順，不會出現混亂情況。同時，面對市民可能集體提款，多家銀行亦已做好應對準備。滙豐發言人表示，該行作為本港最大的銀行，一向備有足夠的現鈔儲備應付客戶的需求。
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