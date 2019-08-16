示威頻仍企業紛打退堂鼓 阿里巴巴港上市傳推遲

近日香港出現的大規模示威活動及警民激烈對抗，內地電商巨擘阿里巴巴赴港作第二上市亦因此出現變數。《紐約郵報》引述消息人士透露，由於近日香港出現的大規模示威活動，阿里巴巴考慮延遲來港的上市計劃。同時，亦有投行人士向本報記者透露，在外圍因素及本港政治風波下，不少計劃在今年內赴港上市的企業，選擇了推遲或等待合適的窗口，亦有部份企業選擇轉投美股。



《紐約郵報》引述消息人士指，阿里巴巴上周仍將在港上市的目標時間定於九月，但是由於本周香港因修訂《逃犯條例》的示威行動持續升級，引致香港機場連續兩天不能正常運作，再加上傳聞解放軍於香港邊境集結，令阿里巴巴要重新考慮上市計劃。阿里巴巴對此傳聞不予置評。



連早前百威亞太 港連失兩大IPO



安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮認為，若阿里巴巴是暫緩上市計劃，屬合理選擇，因近期港股持續波動；但若是取消計劃，則對香港資本市場有很大影響。他指，若加上早前煞停上市的百威亞太，接連失落兩單大型新股，將對香港全年整體集資額帶來很大壓力。不過他認為，美國有意收緊對赴美上市中概股的審查，相信阿里巴巴出於風險控制的原因，仍會回歸中國資本市場，只不過此輪上市的集資需求不太迫切，因此可等待合適窗口期再推出。



德勤中國全國上市業務組聯席領導合夥人歐振興則表示，阿里巴巴在美股的股價，對於在港作第二上市有參考意義，但近段時間美股也持續波動，影響了阿里巴巴股價，或有投資者會擔心此時作第二上市，股價有調整的可能性，因此公司希望等待穩定的時期。他認為，阿里巴巴赴港掛牌的原因之一是擴寬亞洲投資者的基礎，因此不會改變其在亞洲資本市場上市的安排，只是時間表略有調整。



