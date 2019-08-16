受惠行業稅收新規 平保多賺70%九年最勁

平保期內每股盈利5.48元，派中期息75分，較去年同期分別錄得68%及21%升幅。
業務板塊來看，集團上半年收入按年增17.21%，至6902.46億元，其中淨承保保費收入為4348.58億元，按年升9.34%，佔總收入逾6成，根據集團日前最新公佈，旗下4家子公司今年首7月保費收入近5000億元，按年升9.35%。
向高價值業務轉型
上半年，集團在行業結構調整背景下，向高價值業務轉型，得益於高價值高保障產品的銷售策略，集團壽險及健康險業務的新業務價值率按年提升5.7個百分點，至44.7%，新業務價值亦按年升4.7%，至410.52億元，略低於此前匯豐環球研究預期的5%升幅水平，營運利潤同比增長36.1%，至484.33億元。
平安銀行淨利升15%
銀行業務上，受惠於淨息差提升和非利息淨收入的增長，集團旗下平安銀行首6月淨利較去年同去增長15.2%，達154.03億元，銀行零售業務淨利潤佔比達70.2%，同比提升2.3個百分點，期間個人存款餘額按年增17.2%，不良貸款及關注貸款佔比較年初均有所下降。
集團亦關注將科技融入金融服務，上半年科技業務總收入同比增長33.6%，至384.31億元，科技公司估值總額達700億美元。集團旗下平安好醫生上半年收入同比增長逾一倍，至22.73億元。