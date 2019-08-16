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港六月進出口貨量齊跌

2019-08-16 列印
　　中美貿易摩擦糾纏已久，加上本港大型示威活動遍地開花，繼六月香港貨櫃吞吐量急跌9%，連跌8個月。政府統計處昨日亦公布，6月份，本港商品整體出口貨量按年跌10.1%；商品進口貨量錄得按年8.8%的跌幅。進出口貨量方面，本港進出口貨量雙雙下跌。今年上半年與上年同期比較，香港的商品整體出口貨量下跌5.2%；商品進口量亦挫6.2%。

  今年第二季同第一季對比，商品整體出口貨量下降0.5%；商品進口量則下跌1%。進出口價格方面，本港進出口價格均錄得不同程度的升幅。香港整體出口價格按年升1.5%，進口價格按年漲1.7%。

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