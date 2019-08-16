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澳優遭空襲跌兩成否認指控

2019-08-16 列印
　　沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）再出手，報告指控澳優乳業（1717）誇大營業收入、管理層秘密輸送利益、隱瞞成本等，每股只值5.78元（較昨日收市價有四成潛在跌幅），並認為完全不值得投資。澳優則強烈否認指控，直斥其報告不準確及誤導。該股昨日早段急挫20%停牌，停牌前報9.73元。

  殺人鯨報告指出，澳優聲稱所有中國出售的嬰幼兒配方奶粉均從外國進口，但根據海關記錄等文件發現，實際進口貨值遠低於其披露的的數據，故認為澳優在2016及2017年間，合共誇大52%銷售額。

  報告又指，2017年荷蘭子公司的員工佔整體40%，但工資及福利開支卻佔96%，因此判斷隱瞞了部分成本。



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