﻿中環IFC外望——金管不評論查海航借貸

英國《金融時報》引述消息人士稱，金管局去年開始已派團隊到中信銀行國際，調查海航及中弘卓業等公司的海外借貸活動。



報道表示，金管局與來自四大會計師事務所的審計師合作調查，但現時尚不清楚調查進展。對此金管局回應稱，不評論與個別銀行相關的具體監管工作；中信銀行國際則表示，該行未有因海外借貸業務接受任何調查，《金融時報》對於該行及其客戶業務關係的報道與事實不符。



報道指，自2015年起，多間中國企業以借貸方式斥資數百億美元收購海外資產。但中國於2016年開始收緊資金外流，因此包括中信銀行國際在內的不少公司，改為透過香港銀行獲得信貸。報道稱，中國政府曾於2017年，對部份海外投資活躍的公司進行調查。



「沈大師」證券行被罰500萬



證監會昨日公佈，訊匯證券因業務運作及內部監控的多個範疇存在缺失，被譴責及罰款500萬元。人稱「沈大師」的沈振盈是訊匯證券行政總裁，他表示目前已同證監達成合作改善缺漏。



證監會指出，日前一名投資者向證監會作出投訴，指訊匯證券的一名前客戶主任，曾在她於訊匯證券開立證券帳戶中進行未經授權交易。證監會對訊匯證券業務活動進行有限度審查，認為其業務運作及內部監控14個範疇存在缺失，並依據《證券及期貨條例》第194條公開譴責訊匯，對其處以罰款500萬元。



沈振盈就此事沒有特別回應，他覺得近年證監罰款都比較重，並說，「我們已經做完所有應該做的東西」。



他續指，公司已經同證監達成合作，全面性聘請核數師作檢視，並且已經改善所有缺漏，證監亦應滿意。



高瞻