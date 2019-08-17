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潤啤半年多賺24% 股價急漲7.8%

2019-08-17 列印
　　華潤啤酒（291）公佈，上半年股東應佔溢利按年升24.07%，至18.71億元（人民幣，下同），每股盈利0.58元，中期息派0.12元。受業績理想刺激，潤啤股價昨日急升7.8%，報39.2港元。

　　集團期內啤酒銷量上升2.6%，受集團策略轉型影響，中高檔啤酒銷量增加7%。集團首席執行官侯孝海表示，旗下主要產品雪花啤酒未來三年在高端市場發展步伐會逐漸加快，並會依託已經收購的喜力中國，將喜力及喜力系列其他品牌，作為集團高端外國品牌主打，冀未來能將集團在高端市場所佔份額拓至三分之一。

暫時未有加價計劃

　　集團上半年營業額達188.25億元，較去年同期上升7.2%。集團旗下產品於去年加價，侯孝海指雖然仍然面臨原材料、包裝等方面成本加大，但暫時未有加價計劃。

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