內憂外患夾擊 投資氣氛謹慎 港股短期反彈阻力大

市場憧憬中美貿易戰有迴旋餘地，上周五美股造好，三大指數均升逾1%。但本港在「內憂外患」因素夾擊下，投資氣氛仍然謹慎，市場人士認為，本周恒指有反彈機會，但不宜過於樂觀，料港股在25300至26200點區間爭持。國泰航空（239）上周五突然公佈人事變動，分析認為短期會對股價帶來負面影響。



美股上周五大幅反彈，但港股ADR指數僅升19點，收報25753點。騰訊（700）ADR收報328.57元，較本港上周五收市升0.7%；滙控（005）ADR則收報56.67元，升0.3%。本周市場除了關注美國聯儲局主席鮑威爾，於堪薩斯城舉行Jackson Hole央行年會講話，以推測聯儲局對未來貨幣政策方向，同時亦會留意他在本周五晚講話，以及聯儲局周四公佈七月會議紀錄，以了解上個月減息決定討論詳情。



恒指ADR僅升19點



光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，港股上周超賣已有改善，意味恒指進一步反彈空間減少。他預料，本周恒指將在25300至26200點之間波動。第一上海首席策略師葉尚志則指，本周港股有反彈機會，但整體投資氣氛仍趨謹慎，包括香港局勢、美國2年期與10年期債息「倒掛」、中美貿易戰等在內的不明朗因素仍纏擾市場，雖然恒指有機會上試26400點，但投資者在高位繼續買入可能性甚低。



恒指服務公司上周五宣佈指數檢討結果，恒指未有變動，國指則五出五入。葉尚志認為，有關變動未見有非常意外情況出現，料不會對股價有太大影響。溫傑表示，追蹤國指的被動式基金數量不多，主動式基金則未必會跟隨季檢結果變動，而是會根據個股基本面來決定其投資前景。



國泰（293）上周五收市後，突然公佈管理層「大地震」，行政總裁何杲和顧客及商務總裁盧家培雙雙辭職，為國泰近期因本港政治紛爭而引起的事件負責。國泰股價近月亦受政治事件影響，上周二低見9.27元，其後三日稍為回穩，上周五收報10.6元。



國泰「地震」專家未睇淡



溫傑表示，對國泰股價走勢「睇得唔太淡」，認為早前民航局對國泰發出的「重大安全風險警示」已是最差情況，其後國泰進行一連串「補救措施」，再加上此番「人頭落地」，反而減低未來受制裁可能，亦已渡過最大風險，因此在短線受壓後，國泰股價有機會回穩。葉尚志則指，由於國泰人事變動事出突然，料會對股價帶來波動，在11元位置會有反彈阻力。



