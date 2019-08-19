滙控創建科技平台 劍指連結全球企業

滙控（005）在傳統銀行以外另闢戰線，成立全新科技平台Serai，替從事國際貿易的企業解決目前困難。Serai行政總裁任偉銘（Vivek Ramachandran）表示，Serai旨在簡化貿易，釋放該領域潛力，他未有透露該平台正式啟業時間表。



任偉銘接受訪問表示，在港成立的Serai是滙控百分百持有的附屬公司，擁有香港放債人牌照，與滙豐銀行互不從屬。滙控另設Serai，因這並非銀行平台，而是一個科技平台，除更具彈性，亦可迎合現今世界國際貿易需要，切合滙控以服務國際貿易起家的基因。



相比過去數十年，他指國際貿易依然是複雜事情，尤其對於小型企業，包括在尋求貿易對手及建立關係方面。假如企業想買產品，無疑現有很多平台可提供協助，但若想建立一個新關係、尋找一個新的策略供應商，又或供應商尋找買家，現實情況他們需要派員到世界不同地方，再找合適的人再商談一番，往往需時很長。今日科技便可解決這些困難，這也是Serai成立初心，旨在簡化貿易，從而釋放有關潛力，讓企業進行國際貿易變得更容易。



任偉銘介紹Serai時指，該平台讓買家及賣家聚集一起，在此「可找到新的合作夥伴，並能建立聯繫」。假以時日，企業亦可在平台上接觸到一系列解決方案。雖然市面有不少小型平台亦試做類似的解決方案，但尚未能開發全球的解決方案，而Serai正嘗試建立首個全球解決方案。



尚在測試開業待定



他指Serai將分階段推出服務，目前尚在測試中，未定何時正式開業。Serai開始時會先從一個領域開始，助有關企業客戶尋找及聯繫新夥伴，並先從一個業務解決方案開始，向香港中小企提供貿易融資，但指平台核心服務非以融資為主。至於下一步如何，他表示傾向先推眼前可行產品，然後看客戶反應及使用情況，再設計下一個產品，不會一次過推出一大批服務。他未有透露Serai何時可達至收支平衝。



