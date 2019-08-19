華僑銀行：示威影響微 未見港資大舉流向星

中美貿易戰火不熄，新加坡華僑銀行集團行政總裁錢乃驥坦言，貿易戰對全球帶來影響，預期今年集團貸款增長率或明顯放緩到4至5%，惟料港區貸款增長可望高於集團。他又指香港示威衝突事件短期會對本港帶來些微影響，但目前未見大量資金由香港流向新加坡。



香港示威衝突事件持續兩個多月，錢乃驥表示，雖然有客戶查詢開設離岸戶口，但第二季及第三季初均未見客戶財富明顯從香港流向新加坡。就華僑會否因香港近期事件，而改變香港或大灣區發展路線圖，他相信事件短期會帶來些微影響，但認為香港中長期仍具價值，並可繼續維持其國際金融中心、國際大都會及貿易中心地位，因為香港競爭力依然存在，如港人對國際、中國及海外貿易認識，港人憑藉過去累積優勢，應可維持原來地位。



料貸款增長率放緩



對於中美貿易戰影響，他指出，貿易戰對中國、東盟、亞洲以至全球均造成影響，經濟增長出現放緩，投資者轉趨保守或延遲投資計劃，減少貸款需求，估計集團整體貸款增長率將去年的9%，可能降到今年的4至5%。事實上，貸款增長減慢已由去年末季開始，在貿易戰影響下，集團第二季貸款按年僅增4%，按季增幅更只得2%。但香港區貸款業務因目前市佔率較小，故仍有貸款增長空間，料今年港區貸款增幅將高於集團。



面對中港經濟增長放緩，錢乃驥稱，該集團發展大灣區的五年計劃不變，仍維持到2023年時將大灣區稅前盈利提升至10億坡元目標，人手則增至4200名，但指今年可能會因應市場情況，放緩招聘人手的步伐。2018年華僑銀行大灣區的稅前盈利為6.05億坡元，人手3600人。



錢乃驥解釋，持續看好大灣區發展，儘管中國經濟增長放緩，惟仍有約6%經濟增長，屬相對高增長國家；此外，貿易戰或使供應鏈轉移至東南亞國家，並主要轉至馬來西亞、泰國及越南，華僑銀行在有關國家正具分行網絡優勢，可助企業到當地發展。



