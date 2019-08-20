市場聚焦全球央行年會 華為禁令暫緩 杜指升249點

中美貿易戰憂慮暫時紓緩，美國將給予華為寬限期延長90日，消息利好大市氣氛。美股早段向好，杜指早段曾升329點，見26215點；納指升125點，見8021點；標普500指數升38點，見2927點。另外，市場本周聚焦即將舉行的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會，關注聯儲局主席鮑威爾對貨幣政策路向會否有進一步啟示。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26135點，升249點；納斯達克指數收報8002點，升106點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見57.37港元，較香港收市價跌0.58港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見334.25港元，較香港收市價跌2.55港元。



鮑威爾周五講話惹關注



為期三日的傑克森霍爾會議將於本周召開，作為全球央行年度盛會，會議將探討美國及全球經濟所面臨問題，各國央行行長及與會者在會議中言論，將預示該國未來政策方向。



其中鮑威爾將於周五發表講話，他或將利用此次會議，說明聯儲局正處於一個減息周期開端，還是只是打算減息幾次，以防範可能出現的經濟衰退，市場對聯儲局未來策略相當關注。聯儲局上月實施金融危機以來首次減息，鮑威爾將減息0.25厘，視之為「周期中期調整」，暗示不會進行周期性減息。市場預期，聯儲局在九月下次會議上，再減息0.25厘可能性超過80%。不過有分析預計，鮑威爾周五不會通過講話，來打消投資者對該行將於下月減息普遍預期。



另一方面，中美貿易戰再度降溫，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受霍士商業網絡訪問時表示，決定延長對中國電訊設備商華為禁令寬限期，讓其再多90日向美國企業購買零部件。



港股強勢收復二萬六



此外，美國目前經濟衰退憂慮紓緩，美國10年期債息回升至1.61厘，2年期債息則回落至1.52厘，反映債息曲線不再倒掛。



港股方面，深圳獲中央支持建立「先行示範區」，加上人民銀行改革利率機制變相減息，刺激中港投資氣氛向好。在A股帶動下，恒指一舉上破10天線（25796）及二萬六大關，一度勁漲622點，高見26356點，收升557點，報26291點，四日累升1010點，成交金額966億元。



藍籌股近乎全線造好，騰訊（700）漲3.2%，收報336.8元；友邦（1299）升3%，收報78.25元。國指有五隻新貴加入，旺旺（151）彈6.61%，收報6.45元，為升幅最大藍籌股；融創（1918）炒高5.2%，收報34.45元。遭剔出的東風（489）仍升1.5%，收報6.93元。



銀河證券業務發展董事羅尚沛則認為，恒指累積逾千點升幅，但上方獲利回吐壓力逐步增加，短期暫可上望26800點，冀向上回補8月5日遺下的下跌裂口。