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港元一個月拆息跌穿兩厘

2019-08-20 列印
　　本港銀行同業拆息（HIBOR）昨日全線回落，與樓按相關的一個月拆息跌27點子，報1.99厘，重回2厘之下，結束四連升。另外，美元兌港元即期匯率報7.8437，八月以來港元匯價整體呈下跌趨勢，市場憂慮資本外流。

　　華爾街日報引述國際銀行轉帳機構TransferWise資料表示，八月其平台每1美元流入香港的同時，就有2.64美元流出。

　　財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.02厘，較上周五跌93點子；一星期拆息報1.46厘，下挫61點子；兩星期拆息報1.72厘，跌44點子；兩個月拆息回落至2.21厘；三個月報2.29厘。中長息方面，半年期拆息微跌3點子至2.35厘；一年期拆息跌2點子至2.39厘。
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