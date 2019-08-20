深圳建「先行示範區」 大灣深圳概念股齊熱炒

內地前日發表「支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區」意見，提出深圳要在2025年躋身全球經濟實力及發展質量城市的前列，研發投入強度及產業創新能力成為「世界一流」，及至2035年成為全國典範，城市綜合經濟競爭力世界領先，建成具有全球影響力的創新、創業及創意之都。
政法委微信公眾號昨日發表文章解讀指，先行試驗區具有三大意義，當中包括在粵港澳大灣區中，豐富香港「一國兩制」新實踐，透過粵港澳深度融合，有助解決香港的社會矛盾。
政法委文章指出，支持深圳建設中國特色社會主義先行試驗區，有利於在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放，形成全面深化改革、全面擴大開放新格局；有利於更好實施粵港澳大灣區戰略，豐富「一國兩制」事業發展新實踐；有利於率先探索全面建設社會主義現代化強國新路徑。
投資者憧憬「示範區」有政策配套支持，令深圳大灣區概念股炒上，佳兆業（1638）急飆14%，收報2.93元；深控（604）勁升11.2%，收報2.88元；花樣年（1777）亦漲10.3%，收報1.29元。時代中國（1233）則升8%，收報13.48元。
分析指港地位難取代
英皇證券研究部總監陳錦興稱，深圳獲中央支持建立「先行示範區」，利好相關板塊股份，短期對一河之隔的香港具體影響暫時未明，香港作為國際金融中心，其國際地位特殊，一時三刻難以被取代，預料香港獨特地位優勢仍可持續。另一方面，因中央大力支持下，深港兩地融合速度將進一步加快，金融市場必然是首個涉及領域，其後再逐步擴闊，往後兩市關係及發展則要拭目以待。