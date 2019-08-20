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國泰委吳潔文任快運總裁

2019-08-20 列印
　　國泰航空（293）近期捲入政治風波，集團前行政總裁何杲和前顧客及商務總裁盧家培上周五雙雙請辭，表明為近期事件負責。由港機行政總裁鄧健榮接任行政總裁，香港快運行政總裁林紹波則兼任顧客及商務總裁。由於事出突然，人事變動牽一髮而動全身。央視上周末引述消息人士報道，國泰管理層還會進一步清理。國泰控股公司太古集團昨日再宣佈，委任太古業務發展總經理吳潔文，出任香港快運行政總裁，林紹波除接任國泰顧客及商務總裁職務，亦同時升任快運主席。林紹波表示，已制定快運的轉型計劃，但獨立廉航模式營運承諾不變。

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