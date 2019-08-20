證監廉署聯手打擊金融罪行

反修例爭議持續兩個月，未見平息之際，一河之隔的深圳，傳出平地一聲雷的消息。中共中央和國務院公佈，支持深圳成為改革的「先行試驗區」，換言之，是內地所有改革措施的試驗區，預示在科技創新、市場規模、人均GDP均比香港優勝的深圳，在中央政策傾斜下，將在未來幾年有飛躍式的發展。港人是時候醒覺，思考無了期的政治內耗，會否令香港沉淪不起，給毗鄰的深圳取而代之。 香港人要自問，在深圳迅速發展期間，香港還有甚麼優勢？有人認為法治是香港成功的基石，但近日反修例暴力示威，不斷挑戰警方執法，嚴重衝擊法治，現在仍有司法制度把關，大家必須珍惜，不容司法獨立受到任何干擾。亦有人指香港的專業服務，對中港同...

2019-08-20