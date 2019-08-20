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證監廉署聯手打擊金融罪行

2019-08-20 列印
　　證監會與廉政公署昨日聯合宣佈，就加強合作打擊金融罪行簽訂諒解備忘錄，兩間機構派員參加聯合調查培訓。市場預計，雙方會加強合作打擊細價股集團式違規活動。證監會與廉署早有合作關係，這次簽署諒解備忘錄，只是制訂更具體合作模式。早於2017年12月，兩間機構已聯合調查康宏環球（1019）案件，康宏前執行董事曹貴子以及多名相關人士，今年更被廉署起訴，案件仍在審訊當中。

        在今年6月，兩執法機構亦採取聯合行動，調查新股上市涉及的懷疑違法行為，行動中廉署拘捕港交所上市部首次公開招股審查組一名前高層，以及兩名相關人士，懷疑他們在兩間上市公司的申請上市過程當中，涉及貪污以及公職人員行為失當。

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