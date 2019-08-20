創新藥收入大增 石藥中期多賺25%

石藥集團（1093）昨午公佈中期業績，上半年純利18.78億元（人民幣，下同），按年升24.82%。每股盈利30.13分，不派中期息。受業績理想刺激，石藥昨日收升4.2%，收報12.96港元。



期內收入111.78億元，按年上升27.61%。成藥業務仍為主要增長動力，期內銷售收入增加36.8%，至87.66億元。其中創新藥增長強勁，銷售收入達61.49億元，增加55.4%。創新藥收入佔總收入比重，亦由2018年上半年的45.2%，進一步升至今年的55%。



由於擴充創新藥銷售隊伍及加大對部份產品推廣力度，期內銷售及分銷費用按年增44.69%，至42.27億元；在研品種數目增加，亦令研發費用按年增68.47%，至9.4億元，約佔成藥業務收入10.7%。



此外，石藥集團亦公佈，其全資附屬公司石藥百克與興盟生物訂立協議。根據協議，石藥百克將獲得興盟生物授出奧馬珠單抗生物類似藥（SYN008）獨家權利，以於中國（不包括香港、澳門及台灣）進行該產品有關的所有適應症開發與商業化，而興盟生物須提供必要技術支援。



獲獨家銷售標靶藥



作為獨家授權代價，石藥百克同意向興盟生物支付1000萬元首付款，及根據該產品於上述地區的開發進度，支付最多5000萬元的開發里程碑付款。石藥百克亦同意根據該產品於該地區達成的銷售額，向興盟生物支付銷售提成。



SYN008是奧馬珠單抗生物類似藥，該產品已經在澳洲完成生物等效研究，並預期於短期內在中國申請開展III期臨牀試驗。奧馬珠單抗是全球首個哮喘標靶治療藥物，2003年在美國批准上市，2017年在中國批准用於治療經激素及β受體激動劑治療，仍不能有效控制症狀的中至重度持續性過敏性哮喘患者。



