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長實257億購英釀酒廠

2019-08-20 列印
　　長實集團（1113）公佈，擬以每股現金代價850便士（約80.94港元），收購於倫敦上市的英國釀酒廠、啤酒品牌與銷售點及餐廳營運商Greene King，全部已發行股本及將發行股本，作價27億英鎊（約257億港元）。完成後，Greene King撤銷在英國上市地位。

　　按是次建議的現金收購價，Greene King的企業價值，相當於集團截至今年4月28日止52周財務期間，EBITDA總額4.82億英鎊（約45.9億港元）的9.5倍。該公司指出，收購價低於上月英國另一英式酒館公司Stonegate，以11倍EBITDA的企業價值收購同業Ei Group。

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