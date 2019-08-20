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大昌行少賺32% 中期息4.23仙

2019-08-20 列印
　　大昌行（1828）公佈今年六月底止中期業績，香港業務受近期經濟放緩及政治不穩影響，港澳消費品期內少賺11.6%，至1.29億元；中期純利按年跌31.6%，至1.88億元；每股盈利9.97仙。中期息派4.23仙，減少16%。

　　集團行政總裁黎汝雄表示，在目前大環境下不是談收購好時機，先做好自身業務。期內大昌行錄得收入238.21億元，按年跌2.7%。汽車業務貢獻集團76.6%收入，內地汽車業務收入更佔總收入逾六成。

        上半年大昌行內地汽車銷售量按年增11.5%，收入微升1.5%，至148.43億，但淨溢利卻大幅減少27.2%，至2.71億元。

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