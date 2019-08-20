中環IFC外望——呂志和：暴亂無益 胡應湘登報拒港獨

嘉華國際兼銀河娛樂主席呂志和（圖中）昨晚出席活動後表示，暴亂對社會各界都無益，影響經濟。合和主席胡應湘則在報章刊登全版廣告，要嚴正向「港獨」及「暴動者」說「不」，他又向警隊致敬。



呂志和指出，前晚的維園示威集會活動表現和平。他認為，香港的老、中、少要互助互諒，希望大家和氣、和諧坐下傾，理性解決問題，搞好香港。被問及政府對反修例風波有沒有責任時，他說︰「個個都有責任。」他又提及香港由漁村成為世界大都會，政府已做得不錯，警方亦已盡力。



合和主席胡應湘昨日則在報章刊登全版廣告，內容指香港過去數星期，是在任意騷亂情況下，警隊仍以克制及專業水平，維護社會治安及秩序有目共睹，向維護法治者特別是警隊致敬。



他又指，縱容暴力及有法不依，香港必定走向衰落、民不聊生，到時後悔莫及。此外，他深信香港的檢控官、法官等司法人員，以及訓練有素的警隊，會本着香港優良傳統，按法律不偏不倚執行維護法治與秩序工作。



星展：恒指最壞恐見16800點



星展將2019年恒指目標由27140點，下降至26050點，該行香港及中國內地股票策略師林子津警告，若本港暴力衝突加劇，導致投資者信心大跌，最壞情況是今年本港GDP實現負增長，為負3.8%至負5.9%，恒指低見16800點，樓價明年更會大跌三成。



面對本地社會事件不斷加劇，林子津提出本地經濟增長三種可能性，若事件在10月1日前解決，今年本港經濟將實現零增長；但若示威衝突持續至年底，則會收縮2.5%；若衝突事件升級，並未知何時會解決，本地經濟將收縮3.8%至5.9%。



林子津指，不擔心本港社會動盪對恒指有太大影響，反而中美貿易摩擦引起的人民幣貶值，才是最大影響因素。另外，雖然G20會議期間中美元首舉行雙邊會談，使市場氣氛回升，但投資者總體持觀望態度，對市場無太大向上力量。



高瞻