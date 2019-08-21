﻿唱淡港經濟現負增長 大摩:恒指最差17600點 美股偏軟全線回吐

美股昨晚出現回吐，杜指早段跌約70點，在兩萬六千點附近上落。杜指弱勢主要由銀行股拖累，美國十年期國債息率下跌，市場認為不利銀行表現。另一方面，有報道指，美國多個州的州政府，計劃調整大型科技公司是否涉及壟斷，有關消息亦打擊美股昨晚早段的氣氛。



港股在美國的預託證券普遍偏軟，滙豐控股(005)以及中海油(883)的預託證券，早段均跌百分之一。油價則回落，紐約期油昨晚最新跌0.7%，見每桶55.82美元水平。



另外，外電報道意大利總理將於向總統辭呈，市場憂慮意大利前景混亂及債市波動，令意大利股市跌約1%，歐洲股市亦偏軟。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25962點，跌173點；納斯達克指數收報7948點，跌54點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見56.69港元，較香港收市價跌0.71港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見330.64港元，較香港收市價跌2.76港元。



面對外圍經濟放緩、中美貿戰，再加上本港政局動盪，大行紛紛看淡本港經濟及港股前景，繼星展看港股最淡可見16800點後，摩根士丹利亦發表報告，指因應貿易緊張局勢，社會動盪和較高的利率，將香港2019年經濟增長預測由1%下調至負0.3%，並料今年第三季經濟增長跌至負1.5%，創約10年低位。同時，大摩亦認為恒指在今年較後時間的「不利情況」中可能會跌至21500；倘全球經濟陷入衰退中，指數更會跌至17600水平。



至於昨日港股在四日急漲逾千點後，稍為回落，收報26231微吐60點；國指走勢較好，收報10132，上揚23點；大市成交縮減至794億元。內地股市反覆偏軟。上證指數結束四連升勢，收報2880，跌0.11%；深成指數收報9328，下跌不足一點；兩市成交合計縮減至5237億元人民幣。



摩根士丹利因為中美貿易緊張、外圍動盪、本港息率較高等因素，將香港經濟增長預測，從1%下調至負增長0.3%，今年第三季增長率料將按年下跌1.5%創10年低位。大摩指出資金外流可能推動港元兌美元匯率跌至7.85，隨着總結餘減少，銀行拆息將更加波動。



年內樓價最多跌一成



大摩預料未來9至12個月本地住宅樓價可能最多下跌一成，並下調香港地產行業評級至與大市同步。該行認為，恒指今年較後時間在「不利情況」下可能會跌至21500點，並把明年6月恒指在24400點視為基本情況，料在全球經濟衰退中，恒指會跌至17600點。