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﻿一年期LPR報4.25厘跌六點子

2019-08-21 列印
  人民銀行推出的新貸款市場報價利率（LPR）機制昨日首次報價，1年期LPR為4.25厘，較此前的4.31厘下跌6個點子，發揮引導利率向下的作用，但息率稍高於市場預期的4.24厘，5年期以上LPR報價4.85厘。不過，雖然房貸利率由參考基準利率變為參考LPR，但人行副行長劉國強指出，不會將房地產作為短期刺激經濟的手段，房貸利率水平不會下降。

人幣中間價連跌三日

  另外，中國外匯交易中心公佈，昨日人民幣兌美元中間價報7.0454，較上一交易日下跌89點，連跌3日，創自2008年3月以來11年新低。截至昨晚8時30分，離岸人民幣報7.0694，升0.04%；在岸人民幣則報7.0587，跌0.11%。每百港元兌約90人民幣。

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