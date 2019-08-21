和暖天氣累銷情 煤氣中期少賺19%

煤氣預計，內地需求帶動，燃氣銷售將繼續有理想增長，本港則因本月調高煤氣費可抵銷部份成本，並重申未來兩年不會加價。
煤氣上半年收入203.5億元，按年多5.77%，主要是內地業務增長。煤氣指出，本港餐飲業少用煤氣，加上平均氣溫較去年明顯高，均影響銷情。期內本地煤氣銷售量微跌2.4%，至157.76兆焦耳，客戶數目則增1.6%，至192萬戶。由於本月1日起，煤氣調高收費4.4%至每兆焦耳1.1仙，有望抵銷部份成本，並重申未來兩年不加價的承諾。
港華燃氣內地獲260項目
期內中國傳統能源業務收入按年多12.5%，至134.6億元，佔整體66%。煤氣銷售量增12.7%至129.45億立方米，客戶數目亦升7.7%，至2851.7萬戶。煤氣表示，連同旗下港華燃氣（1083），目前已在內地取得260個項目，按年多6個，除了天然氣，亦包括新能源開發和電訊事業。煤氣又指出，新興能源在非食用油脂、秸稈（農耕廢料）、煤焦油等已取得成果，多項自行研發技術逐步應用於商業化生產。
聯席主席李家傑及李家誠表示，中美貿易摩擦和本港衝突局面，為業務帶來挑戰，但相信短期難影響盈利。他們稱，隨著內地管網覆蓋擴大，以及推動新能源發展，均有利下游業務，料銷售量增長持續理想。
另外，煤氣於2009年設立中期票據發行計劃以來，至今發行面值達139億元，並表示今年內將擴大發行上限10億至30億美元，折算約234億港元，以加強融資彈性。截至6月底，煤氣資本負債率為31%，按年微增兩個百分點。煤氣股價昨日收報17.1元，升1%。