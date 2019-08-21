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上海自貿區臨港新片區揭牌

2019-08-21 列印
　　繼中央支持深圳建設「先行示範區」後，上海自貿區臨港新片區正式揭牌，按照國家的構思，新片區內資本可自由流入流出和自由兌換，新片區內企業從境外募集的資金、符合條件的金融機構從境外募集的資金及其提供跨境服務取得的收入，可自主用於新片區內及境外的經營投資活動，香港城市大學商學院客座教授、香港銀行學會高級顧問陳鳳翔認為，上海自貿區作為面積較廣東自貿區更大的跨境金融服務提供者，長遠將一定程度上威脅香港的金融地位。

        自國家主席習近平去年11月首次提出增設上海自由貿易試驗區新片區後，本月初國務院印發臨港新片區總體方案，指出新片區內資本可自由流入流出和自由兌換。

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