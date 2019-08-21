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361度賺3.67億 共派息9.3仙

2019-08-21 列印
　　361度（1361）昨公佈，截至6月底止中期，股東應佔溢利按年增長9.66%，至3.67億元（人民幣，下同），每股基本盈利17.8分，中期股息8.2港仙，連同特別股息1.1港仙，共派9.3港仙。期內，營業額32.37億元，按年上升7.29%；毛利率40.9%，按年下降0.7個百分點。業績理想加增派特別息，刺激股價高見1.59元，收市升24%，報1.55元。

        該公司指出，鞋類及服裝兩大核心產品的收益均呈現上升趨勢，分別同比增長3.8%及12.1%。鞋類銷售佔總收益的比例，由45.2%輕微調升至43.7%，而服裝銷售，由40.1%輕微增至41.9%，而鞋類產品依然為期內的主要發展動力。

        



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