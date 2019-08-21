小米半年少賺34% 手機按多品牌拓展

首席財務官周受資於電話會議表示，在5G時代來臨的前夜，公司發展以穩健為主，並致力於調整產品結構；智能手機則繼續以多品牌戰略發展，不再單純追求出貨量。
第二季，智能手機分部的收入按年增4.98%，至320.21億元，但相較第一季，增速有所放緩。周受資指出，過去幾年小米經歷了高速發展，基數也較大，現時正進行產品結構調整，不再單純追求出貨量。他稱，目前市場處於從4G到5G切換的時期，因此公司發展以穩健為主，到了5G時代，將會在中高端領域持續發力。他預告，小米下半年將在中國推出第二款5G智能手機。
大家電產品具優勢
IoT與生活消費產品分部，第二季收入按年增44%，至149億元。周受資認為，公司在大家電方面優勢顯著。對於華為也推出了電視，或對小米電視造成衝擊，他表示，對小米電視的綜合競爭力有信心，並指小米電視出貨量在上半年居內地市場份額第一、全球排第五，月活躍用戶（MAU）為2260萬名，付費用戶約300萬名。周受資亦透露，未來一段時間，小米仍會持續推出爆款產品，抓住持續增長的機會，例如旗下Redmi品牌將於本月29日推出電視。
互聯網方面，第二季收入按年增15.7%，至46億元，其中受累內地廣告市場疲軟、互聯網公司廣告開支減少，小米的廣告收入按年略降0.6%；遊戲業務收入也按年降4.1%，但毛利則大增92.1%，至4.08億元，主要是優化了遊戲分銷且自毛利率較高的內容提供商所得遊戲收入增長較快。