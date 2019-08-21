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郵儲行半年純利374億增15%

2019-08-21 列印
　　中小內銀排隊公佈業績。郵儲銀行（1658）昨公佈，上半年淨利同比升14.94%，至373.81億元（人民幣，下同），每股盈利0.43元，銀行總收入按年增7%達1417億元，不派息。期內，銀行核心一級資本充足率與一級資本充足率較去年底分別下滑0.52和0.62個百分點，資本充足率亦下降0.78%。銀行亦發佈公告，建議在境內外市場發行不超過800億元人民幣或等值外幣永續債券，用於補充該行其他一級資本。

        上半年內地資本市場險象環生，仍處停牌的錦州銀行（416）在上月獲得工商銀行（1398）子公司30億元注資後發盈警，公佈截至去年底淨虧損約40至50億元，預計今年上半年將錄得5至10億元虧損，對比去年上半年錄得純利43.4億元。

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