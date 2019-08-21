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嘉華多賺1.58倍 派中期息6仙

2019-08-21 列印
　　嘉華國際（173）公佈，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利15.26億元，按年大增1.58倍。每股基本盈利48.82仙，中期息派6仙。扣除投資物業公平值變動的收益，核心盈利大幅上升45倍，至14.8億元。期內，營業額51.24億元，按年大幅上升7.23倍；未確認的應佔已簽約銷售額約136億元，預計於下半年及明年入帳。

　　業務方面，期內物業銷售收入47.76億元，按年增加15倍；租金收入2.93億元，按年上升9.3%；酒店營運收入5552萬元，按年微跌2.2%。

　　本港方面，集團指旗下位於大埔「嘉熙」施工工程如期進行，其入伙紙預計將會在短期內發出，並於本期末已售出約75%單位，簽約銷售金額達72億元。

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