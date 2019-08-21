創科與投資——科技園羅兵咸合作 攜手推動創科社群

香港科技園公司和羅兵咸永道昨日簽訂諒解備忘錄，聯合推出「創新科技投資躍動計劃」（Tech Raiser），集雙方專長和網絡，協助科技企業擴大業務發展，把科研成果推出市場。



科技企業通常有產品，卻苦於缺乏資金，單打獨鬥難以開拓市場，科技園可讓企業認識創科業界人士及相關投資者，羅兵咸同時可幫助他們接觸其客戶及投資者，以及在財務、審計方面提供多方面協助。



助接觸客戶投資者



該計劃為期兩年，今日起接受申請，共分三期，每期有特定行業焦點，8月21日至明年3月是第一期，從事金融服務、娛樂、休閒生活及教育業務的科技企業可申請，第一期截止報名日期為9月20日。



科技園投資總監黃賢敏稱，報名企業必須提交海外擴展計劃，其中包括中國內地及亞洲市場；已有最簡可行產品（minimum viable product）；以及目前已在港註冊公司，或獲選後三個月內完成香港公司註冊，他估計三期計劃合共有50間公司申請，每期將會選出10間公司參與計劃。



參與計劃的企業，將參加於中國內地及香港舉行的「羅兵咸永道加速營」， 當中包括全面業務加速及資金募籌培訓，以及對市場環境深入分析。雙方會安排他們在香港及前往北京、上海和其他中國內地城市舉辦路演，會見投資者，有導師作一對一培訓。



10間入選企業更有機會與羅兵咸的NextGen Club接觸，NextGen Club是羅兵咸所辦，由年輕企業家和香港私人及家族企業接班人組成。



香港科技園亦有四類投資者網絡，這四類投資者分別是種子投資者、創投基金、企業創投基金及家族基金，科技園與羅兵咸所提供的投資者平台，一般企業難以接觸。



進駐科學園已三年的科技企業AdvSTAR，主要業務是為金融機構提供防黑客入侵服務，行政總裁陳政立表示，其公司技術是本地研發，主要針對亞洲市場，客戶包括銀行、保險公司、交易所、支付卡公司及澳門賭場等。他說，公司沒有資源逐家叩門，推銷產品及找尋投資，科技園就提供很大的幫忙，亦對Tech Raiser有興趣。



內地早前宣佈支持深圳成為「先行示範區」，重點發展金融和科技，黃賢敏認為香港與其他大灣區城市是並行，香港聚焦不同產業發展，而且是國際城市，海外投資者匯聚，與深圳是雙贏局面。



雖然近月經濟下滑，以及出現不穩定因素，但黃賢敏說，不斷有海外投資者、企業及機構接觸科技園，以進入香港，而科技園會繼續推動各項計劃，協助創科企業成長。



