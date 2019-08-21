﻿中環IFC外望——AlipayHK交水費 年底推跨境支付

AlipayHK上月將繳費服務覆蓋至全港電費及煤氣費，並配以自動付款功能。Alipay Payment Services（HK）Limited（APSHK）行政總裁陳婉真表示，豐富平台功能有利於帶動用戶增加，冀年底前可將繳費服務擴至水費。



她亦透露，包括差餉在內的其他政府費用未來也有機會加入到AlipayHK的繳費服務。



第一太平戴維斯及佳定集團旗下92個新屋苑，昨日正式加入AlipayHK生活繳費服務場景，至今已有逾百個物業可以透過AlipayHK繳交物業管理費。陳婉真透露，至年底前，會與更多本港大型物管公司達成合作，令繳交物管費服務擴至更多屋苑。



AlipayHK今年亦推出了小巴易乘碼，陳婉真透露，今年第四季初或有機會將服務擴至其他交通工具。



現時，AlipayHK已經可在大灣區進行跨境支付，上月AlipayHK亦獲人民銀行許可，在全國開展移動支付服務。陳婉真表示，目前正在全國不同地區進行測試，目標在年底在全國推出跨境支付服務，「希望一開就是全國，而唔係逐個城市開通」。



另外，路透社引述消息人士指，阿里巴巴正考慮數個不同上市時間表，目前正與聯交所上市委員會探討，但尚未到聆訊階段。消息指，集團最有可能在第三季啟動上市計劃，預計會集資100億至150億美元。



迎合Z世代 屈臣氏強攻彩妝產品



現時Z世代成為最大的消費群，佔全球77億人口的32%。Z世代泛指於1995年至2009年間出生的一代，而隨着年齡增長，Z世代的消費力亦較其他世代強、更具影響力，帶動零售潮流。屈臣氏集團表示，Z世代將成為業務增長的動力，是集團當前和未來計劃的關鍵。



該集團有據數分析顯示，2018年Z世代在集團旗下品牌的消費力增長了23%。另外，分析反映出，平均有86%的Z世代是美容愛好者，Z世代的支出超過70%是用於購買彩妝護膚產品，較其他年齡層相對是最高的。



屈臣氏集團首席營運總監倪文玲表示，十分重視與Z世代維持緊密連繫及互動，除了為他們提供合適的產品，品牌為他們所帶來的購物體驗亦至為重要。她又指出，要滿足Z世代，數據分析擔當了相當重要的角色，有助了解顧客的需要、喜好，以及購物習慣，並調整業務策略；Z世代的顧客群較追求個人化體驗及活動，同時關注環境保護及樂於回饋社會，創造可持續發展的未來。



高瞻