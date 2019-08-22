﻿衰退疑慮及貿戰暫靠邊 美企業績報喜 杜指升240點

美國企業業績理想，美股持續上揚，但全球經濟衰退及貿易摩擦等續受市場疑慮，市場更關注本港時間周四凌晨公佈的上次會議紀要。美股早段上升近1%，升逾200點，標普升0.8%，納斯達克指數亦升1%。



美國總統特朗普繼續在社交媒體撰文，炮轟聯儲局主席鮑威爾不稱職，有如一個不會推桿的高爾夫球運動員。特朗普認為，假若鮑威爾大幅減息，美國經濟將會有大幅增長，而且美國正與很多低利率的國家競爭，美國的利率不能過高。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26202點，升240點；納斯達克指數報8020點，升71點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見56.84港元，較香港收市價跌0.36港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見332.44港元，較香港收市價跌0.16港元。



至於經濟數據方面，美國七月份二手樓銷售按月升2.5%，符合預期，反映隨著按揭利率下降，以及勞工市場穩定，對當地樓市起支持作用。



美國聯儲局公佈上月議息會議紀要稱，與會官員普遍認為，與貿易有關的不明朗因素帶來的風險，仍將為經濟前景造成「持續逆風」。他們指關稅和整體上較緩慢的經濟狀況相結合「可能對美國經濟產生重大負面影響」。而除了貿易和全球經濟放緩帶來的挑戰外，美聯儲官員認為經濟增長基本穩固。



阿里推遲10月港上市



路透社引述兩名消息人士稱，受香港政治動盪情況加劇影響，令阿里巴巴原定8月底在香港第二上市集資100億至150億美元的大計，可能推遲至最早於10月才啟動。



投資者將密切關注聯儲局的最新會議紀錄，從中尋找有關貨幣政策走向的線索。聯儲局7月的議息會議上宣佈減息，同時暗示這只是一次周期中的調整，聯儲局不會重返刺激時代，分析師預計到2020年4月聯儲局將有5次減息。



同時，市場亦關注本周後期的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行行長年會，以及本周末的七國集團（G7）峰會，希望從中了解決策者是否將採取更多提振經濟措施。



美企業績方面，拼多多第二季收入優於預期，按年增長1.69倍，股價漲逾13%。美國折扣零售商Target第二季盈利按年升17%，遠超市場預期，股價亦急漲逾18%，高見102美元。



中美貿易方面，特朗普表示，中國一直在貿易問題上欺騙美國，因此即使貿易戰對美國經濟構成短期傷害，都必須在貿易問題上與中國對抗。